دمرت أنفه بـ”نطحة” هائلة ولقيت جزاءها فورا

استعرضت مصارعة سابقة قوتها في برنامج لتلفزيون الواقع، فأصابت رجلا بكسر في أنفه بعد “نطحة” قوية وغير متوقعة.

وفي برنامج “سرفايفر”، يسعى المتسابقون الشبان الموجودون على جزيرة، للحصول على طعام ومياه وتدفئة وملاجئ لأنفسهم، فضلا عن ممارسة أنشطة تنافسية منوعة.

لكن أنا ماريا بال، لاعبة فنون القتال المختلطة «إم إم إيه» سابقا، التي كانت تحاول إسقاط بعض الأهداف، فشلت في الفوز بهذه المسابقة التي أجريت في رومانيا، فصبت غضبها على لاعب منافس.

ووجهت أنا نطحة مباغتة على رأس أندري كيوبانو، الذي سقط على الأرض من شدة الألم ثم اكتشف فيما بعد أن أنفه قد كسر.

وبعد الواقعة، تم طرد المصارعة السابقة من البرنامج، بسبب خرقها قوانين المسابقة بسلوك غير رياضي، حسبما أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وقال مذيع البرنامج دان كروسيرو: “كانت لحظة قاسية وصادمة. رأيت متسابقا تلقى ضربة على وجهه من متسابقة أخرى”.

وتابع: “لسوء الحظ، أنا فقدت تحكمها بأعصابها. ما فعلته كان سلوكا صادما لا نتمنى أن نراه. لن نتسامح مع تصرف كهذا وقرارنا كان أنها يجب أن لا تعود”.

وفي برنامج “سرفايفر”، يسعى المتسابقون الشبان الموجودون على جزيرة، للحصول على طعام ومياه وتدفئة وملاجئ لأنفسهم، فضلا عن ممارسة أنشطة تنافسية منوعة.

لكن أنا ماريا بال، لاعبة فنون القتال المختلطة «إم إم إيه» سابقا، التي كانت تحاول إسقاط بعض الأهداف، فشلت في الفوز بهذه المسابقة التي أجريت في رومانيا، فصبت غضبها على لاعب منافس.

ووجهت أنا نطحة مباغتة على رأس أندري كيوبانو، الذي سقط على الأرض من شدة الألم ثم اكتشف فيما بعد أن أنفه قد كسر.

وبعد الواقعة، تم طرد المصارعة السابقة من البرنامج، بسبب خرقها قوانين المسابقة بسلوك غير رياضي، حسبما أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وقال مذيع البرنامج دان كروسيرو: “كانت لحظة قاسية وصادمة. رأيت متسابقا تلقى ضربة على وجهه من متسابقة أخرى”.

وتابع: “لسوء الحظ، أنا فقدت تحكمها بأعصابها. ما فعلته كان سلوكا صادما لا نتمنى أن نراه. لن نتسامح مع تصرف كهذا وقرارنا كان أنها يجب أن لا تعود”.