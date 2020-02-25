بالفيديو.. ضيف “غير مرغوب به” في أغرب مكان

فاجأ فرس نهر عملاق السائقين والعاملين في إحدى محطات التزود بالوقود في سانت لوسيا بجنوب إفريقيا، بعدما ظهر ليلا قرب المحطة بشكل مباغت.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، فرس النهر وهو يتجول قرب مضخات الوقود بالمحطة، في الوقت الذي كان العملاء والموظفين ينظرون إليه.

وبحسب مالك المحطة فإن المشهد كان غير مألوف، رغم انتشار هذا الحيوان بكثرة في المنطقة التي تشتهر أيضا باحتضانها لأعداد كبيرة من السلاحف والتماسيح.

وينصح زوار المنطقة باستمرار بتحاشي الاقتراب من أفراس النهر أو تسليط الأضواء لأعينها، إذ يمكن أن تثير مثل هذه السلوكيات الروح العدوانية لديها.

وبمقدور أفراس النهر الركض بسرعة تصل إلى 32 كيلومترا في الساعة تقريبا، علما أنها تكون أكثر خطورة عندما تتواجد في المياه، حيث تستخدم فكوكها القوية في مواجهة التماسيح.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، فرس النهر وهو يتجول قرب مضخات الوقود بالمحطة، في الوقت الذي كان العملاء والموظفين ينظرون إليه.

وبحسب مالك المحطة فإن المشهد كان غير مألوف، رغم انتشار هذا الحيوان بكثرة في المنطقة التي تشتهر أيضا باحتضانها لأعداد كبيرة من السلاحف والتماسيح.

وينصح زوار المنطقة باستمرار بتحاشي الاقتراب من أفراس النهر أو تسليط الأضواء لأعينها، إذ يمكن أن تثير مثل هذه السلوكيات الروح العدوانية لديها.

وبمقدور أفراس النهر الركض بسرعة تصل إلى 32 كيلومترا في الساعة تقريبا، علما أنها تكون أكثر خطورة عندما تتواجد في المياه، حيث تستخدم فكوكها القوية في مواجهة التماسيح.