فيديو.. شجار عنيف على متن سفينة فاخرة بسبب “كورونا”

اندلع شجار عنيف على متن سفينة سياحية فاخرة بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، على موقعها الإلكتروني، السبت، مقاطع فيديو تظهر جانبا من الشجار الذي وقع بين ركاب السفينة.

واضطر طاقم السفينة إلى رش الفلفل على المتشاجرين من أجل إبعادهم عن بعضهم البعض.

ويظهر الفيديو لحظات تصفيق بقية الركاب لتصرف الطاقم الذي أعاد النظام إلى السفينة.

ووقع الشجار على متن السفينة “أم. أس. سي. ميرافيليا” التي تقطعت بها السبل في منطقة البحر الكاريبي.

وبحسب “ديلي ميل” فقد وقع الشجار أولا في غرفة الطعام بين الركاب الذين أصابهم الضجر بسبب القيود التي فرضت عليهم نتيجة الاشتباه بوجود مصابين بفيروس كورونا.

وترسو السفينة حاليا قبالة سواحل منطقة كوزوميل في المكسيك، بعد أن رفض موانئ في جامايكا وجزر كايمان استقبالها.

وقال طاقم السفينة إنه حصل على شهادة بخلوها من فيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحوص طبية على طاقم السفينة وإحدى الراكبات، ليتبين أن اثنين منهم مصابان بالإنفلونزا العادية.

وذكر أن الإجراءات التي اتخذتها جامايكا وجزر كايمان تسببت في خلق أجواء قلق وتوتر لا مبرر لها على متن السفينة.

وقالت إن ركاب السفينة البالغة عددهم 4850 شخصا سيحصلون على تعويض بقيمة 100 في المئة، بسبب ما جرى.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، على موقعها الإلكتروني، السبت، مقاطع فيديو تظهر جانبا من الشجار الذي وقع بين ركاب السفينة.

واضطر طاقم السفينة إلى رش الفلفل على المتشاجرين من أجل إبعادهم عن بعضهم البعض.

ويظهر الفيديو لحظات تصفيق بقية الركاب لتصرف الطاقم الذي أعاد النظام إلى السفينة.

ووقع الشجار على متن السفينة “أم. أس. سي. ميرافيليا” التي تقطعت بها السبل في منطقة البحر الكاريبي.

وبحسب “ديلي ميل” فقد وقع الشجار أولا في غرفة الطعام بين الركاب الذين أصابهم الضجر بسبب القيود التي فرضت عليهم نتيجة الاشتباه بوجود مصابين بفيروس كورونا.

وترسو السفينة حاليا قبالة سواحل منطقة كوزوميل في المكسيك، بعد أن رفض موانئ في جامايكا وجزر كايمان استقبالها.

وقال طاقم السفينة إنه حصل على شهادة بخلوها من فيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحوص طبية على طاقم السفينة وإحدى الراكبات، ليتبين أن اثنين منهم مصابان بالإنفلونزا العادية.

وذكر أن الإجراءات التي اتخذتها جامايكا وجزر كايمان تسببت في خلق أجواء قلق وتوتر لا مبرر لها على متن السفينة.

وقالت إن ركاب السفينة البالغة عددهم 4850 شخصا سيحصلون على تعويض بقيمة 100 في المئة، بسبب ما جرى.