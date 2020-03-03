بالفيديو.. راكبان “غير متوقعين” يثيرا الفوضى في طائرة

قبل وقت قصير من الإقلاع، فوجئ ركاب طائرة بضيفين “غير مرغوب بهما” على متنها، مما أثار حالة من الفوضى والفزع بين المسافرين.

ورصد مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حمامتين وضعتا ركاب طائرة هندية في موقف مثير وطريف، لكنه فوضوي أيضا.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الطائرة تابعة لشركة “غو إير” الهندية، وكانت تستعد للطيران في رحلة داخلية بين مدينتي أحمد آباد وجايبور.

وأظهر الفيديو “الراكبين الطائرين” يقتحمان الطائرة ويحلقان داخلها وسط استغراب الركاب، الذين حاول بعضهم القبض عليهما.

وسأل أحدهم بشكل طريف عما إذا كان للحمامتين تذكرة لصعود الطائرة.

وبعدها بوقت قصير، تم طرد الحمامتين من الطائرة، التي أقلعت في وقتها المحدد.

وقال أحد الركاب إن الحمامتين ظهرتا بشكل مفاجئ بعدما تم فتح أحد رفوف الأمتعة.

وذكرت شركة “غو إير” أنه تم التعامل مع الواقعة بشكل سريع، مضيفة أن الرحلة جرت بشكل طبيعي في وقتها المحدد «يوم الجمعة على الساعة الخامسة عصرا».

وقدمت الشركة الهندية اعتذارها للركاب بسبب الإزعاج الذي تسبب لهم، موجهة طلبها لسلطات المطار للتخلص مما وصفته بـ”التهديد”.

ورصد مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حمامتين وضعتا ركاب طائرة هندية في موقف مثير وطريف، لكنه فوضوي أيضا.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الطائرة تابعة لشركة “غو إير” الهندية، وكانت تستعد للطيران في رحلة داخلية بين مدينتي أحمد آباد وجايبور.

وأظهر الفيديو “الراكبين الطائرين” يقتحمان الطائرة ويحلقان داخلها وسط استغراب الركاب، الذين حاول بعضهم القبض عليهما.

وسأل أحدهم بشكل طريف عما إذا كان للحمامتين تذكرة لصعود الطائرة.

وبعدها بوقت قصير، تم طرد الحمامتين من الطائرة، التي أقلعت في وقتها المحدد.

وقال أحد الركاب إن الحمامتين ظهرتا بشكل مفاجئ بعدما تم فتح أحد رفوف الأمتعة.

وذكرت شركة “غو إير” أنه تم التعامل مع الواقعة بشكل سريع، مضيفة أن الرحلة جرت بشكل طبيعي في وقتها المحدد «يوم الجمعة على الساعة الخامسة عصرا».

وقدمت الشركة الهندية اعتذارها للركاب بسبب الإزعاج الذي تسبب لهم، موجهة طلبها لسلطات المطار للتخلص مما وصفته بـ”التهديد”.