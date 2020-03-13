فرنسا تحاكم طبيبا اعتدى على مئات الأطفال جنسيا

يمثل جراح متقاعد للمحاكمة ليواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على ما يصل إلى 349 طفلًا صغيرًا على مدى عقود – في المقام الأول مرضاه في غرف مستشفى، في أسوأ حالة من هذا القبيل تظهر في فرنسا.

ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص يُزعم أن الجراح جويل لو سكوارنيك ، 69 عامًا ، استهدفهم من بينهم اثنان من بنات أخواته.

وتراكمت بلاغات قانونية أخرى ضد الطبيب منذ انتهاء التحقيق الأصلي، يستعد المدعون لمزيد من الإجراءات بعد هذه المحاكمة.

ووصلت القضية الأولى إلى المحققين في عام 2017، عندما أبلغت جارة تبلغ من العمر 6 سنوات والدتها أن لو سكوارنيك كشف نفسه وتحرش بها عبر سياج بين عقاريهما.

وأثناء تفتيش منزل لو سكوارنيك، كشف المحققون عن أكثر من 300 ألف صورة لأطفال ومواد إباحية أخرى – بالإضافة إلى دفاتر ملاحظات واسعة النطاق حيث قام الجراح بتفصيل اعتداءات جنسية ضد فتيات وفتيان على حد سواء منذ عام 1989 إلى عام 2017.

وبجانب اسم كل طفل كانت هناك تعليقات بشأن طبيعة الأفعال الجنسية التي وقعت، وفقا للمحققين.

واعترف لو سكوارنيك للمحققين بأنه “انتهك الأطفال بالفعل”، بما في ذلك بنات أخيه، وقال إنه وضع حدودًا لنفسه، ونفى أي معاشرة كاملة، وادعى أن مذكراته تضمنت عنصرًا من الخيال.

وقالت المدعية الإقليمية، لوريلين بيرفيت، في مؤتمر صحفي في ديسمبر، إن عدد “الضحايا المحتملين لأفعال لو سكوارنيك” قد وصل إلى 349 بحلول ذلك الوقت.

ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص يُزعم أن الجراح جويل لو سكوارنيك ، 69 عامًا ، استهدفهم من بينهم اثنان من بنات أخواته.

وتراكمت بلاغات قانونية أخرى ضد الطبيب منذ انتهاء التحقيق الأصلي، يستعد المدعون لمزيد من الإجراءات بعد هذه المحاكمة.

ووصلت القضية الأولى إلى المحققين في عام 2017، عندما أبلغت جارة تبلغ من العمر 6 سنوات والدتها أن لو سكوارنيك كشف نفسه وتحرش بها عبر سياج بين عقاريهما.

وأثناء تفتيش منزل لو سكوارنيك، كشف المحققون عن أكثر من 300 ألف صورة لأطفال ومواد إباحية أخرى – بالإضافة إلى دفاتر ملاحظات واسعة النطاق حيث قام الجراح بتفصيل اعتداءات جنسية ضد فتيات وفتيان على حد سواء منذ عام 1989 إلى عام 2017.

وبجانب اسم كل طفل كانت هناك تعليقات بشأن طبيعة الأفعال الجنسية التي وقعت، وفقا للمحققين.

واعترف لو سكوارنيك للمحققين بأنه “انتهك الأطفال بالفعل”، بما في ذلك بنات أخيه، وقال إنه وضع حدودًا لنفسه، ونفى أي معاشرة كاملة، وادعى أن مذكراته تضمنت عنصرًا من الخيال.

وقالت المدعية الإقليمية، لوريلين بيرفيت، في مؤتمر صحفي في ديسمبر، إن عدد “الضحايا المحتملين لأفعال لو سكوارنيك” قد وصل إلى 349 بحلول ذلك الوقت.