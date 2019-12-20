كاري: الفورمولا إي لن تشكل تهديدًا للفورمولا 1

أكّد المدير التنفيذي للفورمولا 1 ​تشايس كاري​ ان ​الفورمولا إي​ لن تشكل خطرًا على رياضته في السنين المقبلة. يُذكر ان الفورمولا إي تعتمد على سيارات كهربائية بالكامل وهي بدات في عام 2014. من جهته قال كاري حين سؤل عن التهديد الذي تشكّله الفورمولا إي للفورمولا 1 وقال: “الفورمولا إي ليست تهديدًا فهي بطولة مختلفة كليًا تستعمل سياراة مختلفة هي عبارة عن سباقات شوارع. من ناحيتنا نحن الفورمولا 1 ننافس جميع رياضات السيارات ومن المهم لنا ان نعمل بجهد كبير كي نبقي الفورمولا 1 مميزة. الفورمولا 1 تجمع ما بين الرياضة والتكنولوجيا، وهي رياضة تصدم حواسك”.