كيوبيكا: لست بنادم على عودتي للفورمولا 1

اكّد السائق البولندي ​روبرت كيوبيكا​ انه ليس بنادم على عودته للفورمولا 1 التي قام بها في موسم 2019. يُذكر ان كيوبيكا قد إضطر ان يسحب من الفورمولا 1 في نهاية موسم 2011 بعد تعرضه لحادث قيادة خلال رالي ادى الى تعرضه لإصابة دائمة في يده. وتمكن البولندي من العودة للفورمولا 1 في موسم 2019 وذلك من خلال فريق ​ويليامز​ لكنه لم يتمكن من تحقيق اي نتيجة بسبب إصابته من جهة وبسبب ان سيارته هي دون المستوى. وكان كيوبيكا قد اعلن بنفسه انه لن يعمل على تجديد عقده لموسم 2020. وقال كيوبيكا: “لست نادمًا على عودتي، كنت اعلم ان الأمور ستكون صعبة. كان هدفي في السنوات الماضية هو العودة الى اهم رياضة سيارات ولقد حققت ذلك. شغفي للفورمولا 1 اعادني اليها”.