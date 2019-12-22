دانيال ريكياردو يعود الى المناطق النائية في استراليا

نشر سائق الفورمولا 1 في فريق رينو ​دانيال ريكياردو​ هذه الصورة على حسابه الرسمي على إنستغرام وهي تُظهره في المناطق النائية في بلده استراليا. وعنون الاسترالي الصوةر: لقد عدت الى المناطق النائية”.

تجدر الإشارة ان ريكياردو لم يكن موسمه الأول مع رينو جيدًا حيث ان السيارة ليست في المستوى المطلوب وهو يأمل ان تتحسن الأمور في موسم 2020. إحتل ريكياردو المركز التاسع في البطولة في موسم 2019. ومن المعلوم ان عقد ريكياردو مع رينو ينتهي في 2020 وهو يتقاضى من اعلى الرواتب في الفورمولا 1.