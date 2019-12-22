رومان غروجان سعيد بقطته

نشر سائق الفورمولا 1 في فريق هاس ​رومان غروجان​ هذه الصورة على حسابه الرسمي على إنستغرام وهي تُظهره يحمله قطته التي تم وضع مخروط على راسها. وطمننا ان صحتها جيدة وان الأمر ليس بالمهم”.

تجدر الإشارة ان غروجان لم يتمكن من تقديم موسم جيد في 2019 حيث انه يحتل المركز ال18 في ترتيب بطولة السائقين كون سيارته ليست بالمستوى المطلوب ولم يُسجل سوى 8 نقاط في 21 سباق. يُذكر ان الفريق الأميركي قد جدد عقد غروجان ليقود له في موسم 2020 ومن المتوقع ان يكون موسمه الاخير في حال ايضًا لم يقدّم ما هو مطلوب منه.