نوريس يشرح سبب نجاح مكلارين في 2019

شرح سائق الفورمولا 1 ​لاندو نوريس​ سبب نجاح فريقه ​مكلارين​ في موسم 2019. وكان الفريق قد مر بسنين صعبة لكنه تمكن من الحلول في المركز الرابع في ترتيب بطولة الصانعين في الموسم الماضي. وقال نوريس ال ىCrash.net: “لقد كان هناك الكثير من التغييرات في الفريق ولانه في نفس الوقت السنوات القليلة الماضية كانت سيئة للغاية لذلك لم نعظم بالأهداف التي نريد تحقيقها. لقد عمل الناس بجهد خلال فصل الشتاء ومن ثم بدأنا الاختبار ولم نكن سعداء للغاية بالطريقة التي سارت بها، ولكن مع تقدم السباقات بدأت السيارة تتحسن وهذا ما منحنا الثقة للمنافسة بقوة”.