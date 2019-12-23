لويس هاميلتون مع أصدقائه على الثلج

نشر بطل العالم للفورمولا 1 سائق فريق ​مرسيدس​ ​لويس هاميلتون​ هذه الصور على حسابه الرسمي على إنستغرام وهي تُظهره على الثلج مع أصدقاء له. وعنون الإنكليزي الصور: “صباح جميل على راس الجبل حيث الهواء نقي وهذا يجعلني سعيد جدًا. ارسل للجميع طاقة إيجابية”.

يُذكر ان هاميلتون كان قد حقق لقبه السادس في مسيرته في الفورمولا 1 في موسم 2019 وهو مرشّح بقوة للفوز مجددًا في موسم 2020 حيث ان سيارته ما زالت تعتبر الأقوى. ومن المعلوم ان مرسيدس تسيطر على الفورمولا 1 منذ موسم 2014.