ستاينر لا يرى اي فائدة في وضع سقف لميزانية فرق الفورمولا 1

يعتقد مدير فريق ​هاس​ ​غونتر ستاينر​ ان “سقف الميزانية” الذي سيتم فرضه على فرق ال​فورمولا 1​ إبتداءً من موسم 2021 لن يساهم في تقريب أداء الفرق من بعضها. ومن المعلوم انه حاليًا ان فوارق السرعة بين فرق الفورمولا 1 كبيرة جدًا وهذا ما يجعل فوز فريق من منتصف الترتيب شبه مستحيل. من جهته قال ستاينر: “في الموسم المقبل ستصرف الفرق الكبيرة اموال طائلة وهذا سيساعدها على ان تسبقنا بعامي تطوير. من جهتي لا افكر كثيرًا بهذا الأمر كونه ليس لدي اي سيطرة عليه. حتى لو حصلنا اليوم كفريق على 20 مليون $ لا يمكن الإستفادة منها، كونه عليّ ان اوظف الكثير من الناس وسوف يتعيّن عليّ طردهم بعد عام بسب بسقف الميزانية. بكل بساطة فرق المقدمة اقوى منا بكثير ولديها مصادر مالية ضخمة”.