رسميًا: فيراري تجدد عقد شارل لوكلير

اعلن فريق ​فيراري​ على حسابه الرسمي على تويتر عن تجديد عقد سائقه ​شارل لوكلير​ الى عام 2024. وكتب الفريق ان لوكلير قد حقق فوزين و4 لفات سريعة و7 إنطلاق من المركز الأول و10 منصات تتويج.

وكانت صحيفة Corriere dello Sport قد كشفت ان راتب لوكلير قد زاد 3 مرات بعد هذا التجديد ليصل الى 9 مليون يورو في الموسم. وهكذا اصبح راتب لوكلير قريب من راتب زميله بطل العالم 4 مرات سيباستيان فيتيل.

تجدر الإشارة ان موسم 2020 سيكون الثالث في مسيرة لوكلير في الفورمولا 1.