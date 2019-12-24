برني إكليستون يرسل بطاقة العيد الشهيرة

كما درجت العادة في كل موسم على عيد الميلاد يُرسل الرئيس التنفيذي السابق للفورمولا 1 ​برني إكليستون​ بطاقة عيد الميلاد الى فرق الفورمولا 1 ويضمنها رسائل مبطّنة ساخرة حول وضع هذه الرياضة. يُذكر ان إكليستون كان يسيطر على الفورمولا 1 لمدة قاربت ال40 عام وتمت إزاحته من قبل المالك الجديد شركة ​ليبرتي ميديا​ في نهاية موسم 2016. في البطاقة يظهر السائقين وهم يجلسون في “غرفة التوجيهات” الذي يتلقون بها ما يجب عليهم الإلتزام به قبل كل السباق. وتم توجيه لهم عدة اوامر من قبل مراقبي السباق وهي:

1- يجب قراءة كتيب الإرشادات قبل السباق.

2- لا تقودوا فوق الخطوط مهما كانت لونها.

3- الرسائل بين السائق ومهندسه يجب ان تمر من خلال المحامي.

4- في حال تعرضتم لحادث وجّهوا اللوم الى السائق الآخر.

5- لا تتسابقوا كي لا تنالوا عقوبة.

6- لا تفكروا، إتبعوا اوامر الفريق.

7- في حال وجّهنا لكم الإسئلة حاولوا ان تظهروا بريئين.