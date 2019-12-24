براون: بدأنا بالإستعداد باكرًا لموسم 2021

يعتقد مدير شركة ​مكلارين​ ​زاك براون​ ان التغييرات الكبيرة التي ستدخل على قوانين رياضة الفورمولا 1 في موسم 2021 ستساعد فريق ما على التفوق كونه سيكون قد اصاب في تصميم سيارته. وقال براون: “الكل سيكون في نفس المعركة في موسم 2021 الذي سيشكل نقلة نوعية مقارنة بالمواسم التي تكون قد تسبقه. الكل سيبدأ على صفحة بيضاء من ناحية تصميم سيارته. لذلك من ناحيتنا قررنا البدء بالتحضير لهذا الموسم مبكرًا كي نكون جاهزين، لكن بالتاكيد هذا لا يعني اننا لم نهتم بسيارة الموسم المقبل. اعتقد ان فريق ما سيصيب كليًا من ناحية تصميم سيارته وهذا سيمكنه من السيطرة في موسم 2021”.