Corvette الجديدة تسجل رقما قياسيا في عالم السرعة

تمكنت سيارة Corvette الجديدة من شيفروليه من تحقيق رقم قياسي جديد، يضمها إلى صفوف أسرع السيارات الرياضية الشخصية في العالم.

وتبعا لموقع Muscle Cars And Trucks تمكنت سيارة Corvette من طراز C8 Z51 2020 الجديد من تحطيم رقم قياسي في مضمار نوربور غرينغ في ألمانيا، واجتازت المضمار في زمن 7 دقائق و28 ثانية و30 جزءا من الثانية، ما يعتبر إنجازا جديدا في عالم السيارات السريعة.

وأشار الموقع إلى أن هذا الرقم يجعل هذه السيارة قريبة من حيث الأداء من سيارات M4 GTS الجديدة من بي إم دبليو، ويقربها من سيارة Corvette من طراز ZR1 2019 المعدلة، والتي اجتازت المضمار المذكور خلال 7:04 دقيقة.

وتعمل C8 Z51 2020 Corvette بمحرك توربيني بـ 8 أسطوانات وسعة 6.2 ليتر، قادر على توليد عزم يساوي 495 حصانا.

Reuters DH

ويمكن للنسخ العادية من Corvette التي أطلقت هذا العام التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في ظرف 3 ثوان فقط، أما نسخة C8 Z51 فتتسارع من السكون إلى 100 كلم/ساعة في 2.9 ثانية.

المصدر: Muscle Cars And Trucks