أقوى سيارات M2 المعدلة من بي إم دبليو

كشفت بي إم دبليو مؤخرا عن سيارة M2 CS 2020 التي صنفت من بين أقوى السيارات الصغيرة وأكثرها تميزا في العالم.

ومن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه السيارة هو الهيكل الانسيابي المزود ببابين، والذي أتى بواجهة أمامية مميزة، وفتحات هوائية كبيرة على الواجهة وغطاء المحرك،وجنح هوائي صغير من الخلف، ما منحها روح القوة والرياضية بنفس الوقت.

وحصلت M2 CS 2020 على عجلات رياضية 2 Michelin Cup 2 بمقاس 19 إنشا، وأنظمة تعليق خاصة، ونظامي دفع خلفي ورباعي، وفرامل خاصة يدخل في تركيبها السيراميك وألياف الكربون.

youtube/dasbeste bmw

ويضمن الأداء الجبار لهذه السيارة محرك بـ 6 أسطوانات بسعة 3.0 ليترات، قادر على توليد عزم 444 حصانا، يعمل مع علبة سرعة ميكانيكية بـ 7 مراحل.

youtube/dasbeste bmw

ويمكن لهذه المركبة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.8 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة 280 كلم/ساعة.

المصدر: MOTO1