ويليامز تبيع جزء منها الى شركة خاصة

أعلنت شركة وليامز انها باعت أغلبية حصصها في شركة Williams Advanced Engineering التي أسستها والتي هدفها حيث توفبر الحلول الهندسية للشركات الخارجية بما في ذلك شركة جاغوار و الفورمولا إي. وقامت الشركة بتزويد البطاريات إلى الفورمولا إي من عام 2014 حتى عام 2018 وشاركت مع شركة Unipart لتطوير أكبر شركة مصنعة مستقلة لبطارية السيارات. على الرغم من أن ويليامز ستحتفظ بحصة أقلية ، فإن شركة الأسهم الخاصة EMK Capital ستستحوذ على حصة الأغلبية في الشركة Williams Advanced Engineering. تجدر الإشارة ان شركة ويليامز لديها فريق في بطولة الفورمولا 1.