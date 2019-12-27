فرستابن: التحكيم في الفورمولا 1 شبيه بكرة القدم

يعتقد سائق فريق ​رد بُل​ ​ماكس فرستابن​ ان التحكيم في الفورمولا 1 شبيه بالتحكيم في كرة القدم كونه يعتمد التفسير الشخصي الذي يلعب دائما دورا رئيسيا في صنع القرار. وقال فرستابن: “الأمر هو ان الفورمولا 1 هي مثل كرة القدم في القرارات التحكيمية. هناك عدة حكام في كرة القدم وبعضهم يعطي البطاقة الصفراء بشكل اسرع من غيره وهذه هي الحالي في الفورمولا 1. بالتأكيد هناك دفتر قوانين، لكن مراقبي السباق لديهم القدرة على فرض رايهم على ما يحققون به. احيانًا يمكن ان تنجو من البطاقة في كرة القدم وهكذا هي الأمور الفورمولا 1”.