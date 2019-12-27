لا غازيتا تنشر صورة مسربة لسيارة فيراري

نشرت صحيفة ​لا غازيتا ديلو سبورت​ صورة إدعت انها تصميم سيارة ​فيراري​ الخاص بالموسم المقبل في الفورمولا 1. تجدر الإشارة ان فيراري ستكشف عن سيارتها رسميًا في 11 شباط. اما الصورة فهي تُظهر ان السيارة لديها نظام تعليق جديد مع عنصر هيدروليكي ثالث من الناحية الأمامية، بالإضافة الى انف جديد اصغر بالحجم.

يُذكر ان فيراري حلّت في المركز الثاني في ترتيب بطولة الصانعين في موسم 2019 خلف فريق مرسيدس وهي لم تتمكن من الفوز بأي بطولة منذ موسم 2008.