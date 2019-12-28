برج خليفة يعرض فيديو الحملة الدعائية لداكار السعودية 2020

تفتح صحراء المملكة العربية السعودية نافذةً لها من خلال برج خليفة الذي سيعرض فيديو الحملة الدعائية التي انطلقت قبيل استضافة المملكة ل​رالي داكار​ من 5 إلى 17 كانون الثاني وذلك بهدف الاحتفاء بصحرائها المهيبة التي سترحب بمئات المشاركين في تحدي داكار للمرة الأولى في آسيا.

وكان ​الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية​ قد أعلن قبل أيام في مؤتمرٍ صحفي عن دعم مشاركة عدد من السائقين السعوديين في رالي داكار السعودية 2020 والذين سيخوضون تحدي داكار للمرة الأولى في مسيرتهم برياضة المحركات، وذلك من خلال تغطية رسوم مشاركتهم في السباق.

ويمتد رالي داكار السعودية 2020 على مسافة أكثر من 7500 كيلو متر من صحراء المملكة الواسعة وغير المكتشفة، ويضم رالي داكار السعودية 2020 أكثر من 550 متسابق من 62 دولة وست قارات حول العالم للمشاركة في استكشاف التضاريس الفريدة للنسخة الأولى التي تقام في قارة آسيا، ويضم السباق خمس فئات للمركبات المشاركة وهي السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية والشاحنات وسايد باي سايد.