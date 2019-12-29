هاميلتون يصف الأيام الأخيرة لنيكي لاودا

كشف سائق فريق مرسيدس ​لويس هاميلتون​ عما مر به مديره في الفريق وبطل العالم السابق ​نيكي لاودا​ في ايامه الاخيرة قبل مماته في متصف العالم الحالي. وكان لاودا قد غاب عن الفريق منذ بداية موسم الفورمولا 1 بسبب خضوعه لزراعة رئة وبعد ذلك تعرّض للمرض وبقي في المستشفى حتى مماته. من جهته قال هاميلتون الذي كان مقرّب من لاودا :”كان من الصعب حقًا رؤيته. لقد كنا نرسل مقاطع فيديو إلى بعضنا البعض ، ورأيته خلال أكبر تراجع لصحته لكنه تعافى وكان على كرسي متحرك وكنت متفائلًا جدًا. ثم تعرض لنسكة اخرى وبدأ يزداد سوءًا. وهذا هو الوقت الذي ذهبت فيه لرؤيته. وما زالت الصدمة حين رايته في السرير وقد تم توصيله بالأنابيب. وكان يمكنني ان ارى روحه المقاتلة، لكنها في لاايام الأخيرة ضعفت كثيرًا. نيكي عانى من المرض لمدة طويلة وكان من الطبيعي ان تفقد روحه لماعيتها المعتادة”.