فرستابن يشيد بمديره في فريق رد بُل

أكّد سائق فريق ​رد بُل​ ​ماكس فرستابن​ ان الأخبار المتناقلة والتي تصف طريقة تعاlل مستشار الفريق هلموت ماركو مع السائقين غير صحيحة. وقال فرستابن لصحيفة De Telegraaf: “لقد منحني هلموت فرصة في الفورمولا 1 عام 2015 في فريق تورو روسو وتمت ترقيتي إلى رد بُل في عام 2016. أعتقد أن علاقتنا أصبحت شخصية أكثر مما كان عليه الحال في ذلك الوقت. لقد مررنا بالعديد من اللحظات الجميلة، ولكن أيضًا لحظات سيئة. إنه واضح وصريح، قد يبدو غاضبًا بعض الشيء في بعض الأحيان ، ويبدو أنه من الصعب التواصل، لكنه في الحقيقة ودود للغاية. لكن عمومًا يمكنني أن أتعامل بشكل جيد مع هلموت. إنه شخص متحمس للغاية”.