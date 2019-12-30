اختيار دبي وباريس وميلان ومدريد للترويج لرالي داكار السعودية 2020

أطلق ​الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية​ حملته الدعائية العالمية مع قرب انطلاق “رالي داكار 2020 ” الذي تستضيفه أراضي المملكة العربية ​السعودية​ خلال الفترة من 5 ولغاية 17 كانون الثالني/يناير المقبل.

وتشمل قائمة المدن التي ستشارك في الحملة الدعائية كل من باريس وميلان ومدريد إذ سيعرض «فيديو مرئي» يحتوي على لقطات تحكي قصة المملكة ، على شاشات عملاقة في هذه المدن وذلك بالتزامن مع الفيديو في أشهر المواقع العالمية مثل «تايمز سكوير» بنيويورك و«ليستر سكوير» في لندن و«برج خليفة» بدبي .

من جانبه اكد الأمير ​خالد بن سلطان الفيصل​ رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية انهم ارادوا مع اقتراب انطلاق رالي أن يقدموا للعالم لمحة بسيطة عن الجمال الأخاذ للطبيعة في المملكة وأن يرسموا لوحة واضحة لما سينتظر أبطال هذه الرياضة من تحديات عالمية في البلاد .