شوماخر سعيد بالإرشاد الذي حصل عليه من فيتيل

أكّد سائق الفورمولا 2 ​ميك شوماخر​ «نجل بطل العالم 7 مرات مايكل شوماخر» انه سعيد بالعلاقة المميزة الذي لديه مع سائق ​فيراري​ في الفورمولا 1 سيباستيان فيتيل. وقال شوماخر: “نحن نرى بعضنا كثيرًا ونتبادل الاحاديث. انا ممتن كثيرًا على الإرشاد الذي حصلت عليه منه في الموسم الماضي وأفادني كثيرًا في بعض المواقف”. يُذكر ان ميك قد بدا مسيرته في الفورمولا 2 في 2019 بعد فوزه ببطول الفورمولا 3 الأوروبية، وهو إحتل المركز ال12 في ترتيب بطولة السائقين. تجدر الإشارة ان ميك قد جدد عقده مع فريقه PREMA ليقود له في موسم 2020.