سائقا مرسيدس يستعدّا لموسم 2020

نشر فريق ​مرسيدس​ هذا الفيديو الدعائي على حسابه الرسمي على إنستغرام وهي تُظهر شخصين يرتديان خوذتي سائقيه ​لويس هاميلتون​ وفالتيري بوتاس وهما يقودان السيارات الكهربائية الصغيرة في مدينة الملاهي. ومازح الفريق جمهوره بجملة: “نستعد لموسم 2020”. يُذكر ان فريق مرسيدس قد فاز ببطولتي الصانعين والسائقين منذ عام 2014 في الفورمولا 1 بشكل متواصل منذ بداية عصر محرك التوربو الهجين. ويدخل الفريق الألماني الموسم المقبل وهو المرشح الأبرز للفوز باللقب للمرة السابعة المتتالية كما تشير القتارير المختصة حيث ان سيارته ما زالت الاسرع والأفضل بشكل عام.