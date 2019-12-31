بنما تستعد لإستقبال سباق فورمولا 1

أشارت التقارير ان بنما تريد إستقبال سباق فورمولا 1 على أراضيها ولقم تم درس إقامة الحلبة في مدينة بنما وسيبلغ طولها 5 كيلومتر وستحتوي على 17 منعطف. ومن المعلوم ان شركة ​ليبرتي ميديا​ التي تملك الحقوق التجارية للفورمولا 1 تعمل بشكل حثيث على زيادة عدد السباقات في الموسم. وتجدر الإشارة انه في موسم 2021 سيزداد العدد من 21 الى 22 سباق. وتُقام معظم السباقات الجديدة على حلبات داخل المدن. تجدر الإشارة ان سباق هولندا سيعود الى الروزنامة في 2020 فيما سينطلق للمرة الأولى سباق فيتنام ولقد تم التخلي عن سباق المانيا.