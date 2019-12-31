كاري: التغييرات المقبلة في الفورمولا 1 ستسهّل زيادة عدد السباقات

يعتقد المدير التنفيذي للفورمولا 1 ​تشايس كاري​ أن التغييرات الجوهيرية التي ستدخل على الفورمولا 1 في موسم 2021 من الناحية التنظيمية والتصميمة للسيارات ستسمح بزيادة عدد السباقات الى 25 في الموسم. تجدر الإشارة أن الموسم المقبل سيبلغ عدد السباقات 22 بعد ان كان 21 في 2019. وقال كاري:” بالتاكيد نحن لا نسعى لزيادة عدد السباقات فقط من اجل هدف الزيادة. نحن نهتم كثيرًا بجوهر الفورمولا 1. لذلك إن التغييرات التي ستدخل على شكل الجائزة الكبرى ستخفف الضغط على الفرق وستسمح لهم بالمشاركة في عدد سباقات اعلى. نحن نعمل على تقليل مجريات يوم الجمعة وهذا ما سيريح الفرق في ويمي السبت والاحد.