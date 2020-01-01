فريق فيراري يعايد جمهور الفورمولا 1

نشر فريق ​فيراري​ على حسابه الرسمي على تويتر هذه الصورة التي تُظهر سيارته التي شارك بها في بطولة الفورمولا 1 في موسم 2019. وعايد الفريق الإيطالي جمهور الفورمولا 1: “عام جديد، بداية جديدة”.

يُذكر ان فريق فيراري قد أنهى موسم 2019 في المركز الثاني في ترتيب بطولة الصانعين فيما سائقيه شارل لوكلير حل في المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين وسيباستيان فيتيل في المركز الخامس. تجدر الإشارة ان عقد فيتيل مع فيراري ينتهي في الموسم المقبل بينما لوكلير جدد عقده الى 2024.