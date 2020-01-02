ياماموتو لا يريد التوجه صوب إندي كار

اكّد السائق الياباني ​ناوكي ياماموتو​ انه لا يطمح للإنتقال الى بطولة إندي كار مستقبلًا. وكان ياماموتو قد شارك في بطولتي ​سوبر فورمولا​ و​سوبر جي تي​ في اليابان وتم إعطائه فرصة قيادة سيارة فورمولا 1 في 2019 وكان ذلك لصالح فريق تورو روسو في حصة تجارب حرة خلال جائزة اليابان الكبرى. وقال ياماموتو الى Motorsport.com: “اريد الفوز بالمزيد من الألقاب في بطولتي سوبر فورمولا وسوبر جي تي، وفي 2019 سنحت لي فرص قيادة سيارة فورمولا 1. لذلك اريد المشاركة في بطولات يكون فيها سائقين من الطراز العالمي. من جهتي اريد تجربة قيادة سيارة أندي كار لكن لا أريد المشاركة في البطولة، على الرغم من انها تنافسية بشكل كبير لكنها خطرة جدًا، القيادة على الحلبات التي لديها شكل بيضوي امر خطر ولديي عائلة وهناك مخاطرة كبيرة”.