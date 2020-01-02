فرناندو الونسو يستعد كي يصبح اول بطل فورمولا 1 يُشارك في رالي دكار

يستعد سائق الفورمولا 1 السابق فرنادو الونسو للمشاركة في رالي ​دكار​ الشهير وسيصبح اول بطل فورمولا 1 يقوم بذلك. وقال الونسو الى Efe: هذا اكبر تحدٍ لي في مسيرتي الإحترافية حتى الآن. بالتاكيد سيكون الأمر صعب الفوز، فهناك ابطال راليات مثل سيباستيان لوب لم يتمكنوا من الفوز فكيف انا الذي اسابه على الإسفلت! هدفي في مشاركتي الأولى هي اكتسب الخبرة”. تجدر الإشارة ان الونسو قد فاز مرتين ببطولة الفورمولا 1 زكان ذلك في عامي 2005 و2006 وهو قاد في الموسم الماضي في بطول التحمل العالمية. يُذكر ان رالي دكار سيبدا يوم الأحد في السعودية.