الفورمولا 1 تكشف عن شعارها الجديد

كشفت الفورمولا 1 عن الشعار التي ستستعمله في موسم 2020 والذي ستحتفل من خلاله ب70 عام من هذه الرياضة التي بدأت في عام 1950. السباق الأول للفورمولا 1 اقيم على حلبة سيلفرستون في إنكلترا، وكانت الفورمولا 1 قد إحتفلت بالسباق رقم 1000 خلال موسم 2019 في السباق ​الصين​ي. وسوف ينظّم مالك الحقوق التجارية للفورمولا 1 شركة ​ليبرتي ميديا​ الكثير من الإحتفالات خلال الموسم المقبل. وجاء في بيان صادر عن الفورمولا 1: “ماضينا يغذي مستقبلنا والشعار الجديد يحتفل بإنجاز تاريخي بينما نتطلع إلى الأمام أيضًا. الاحتفال بمرور 70 عامًا هو جعل الماضي جزء من الحاضر”.