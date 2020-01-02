الفورمولا 1 تكشف عن شعارها الجديد

3 يناير، 2020
0
الفورمولا 1 تكشف عن شعارها الجديد

كشفت الفورمولا 1 عن الشعار التي ستستعمله في موسم 2020 والذي ستحتفل من خلاله ب70 عام من هذه الرياضة التي بدأت في عام 1950. السباق الأول للفورمولا 1 اقيم على حلبة سيلفرستون في إنكلترا، وكانت الفورمولا 1 قد إحتفلت بالسباق رقم 1000 خلال موسم 2019 في السباق ​الصين​ي. وسوف ينظّم مالك الحقوق التجارية للفورمولا 1 شركة ​ليبرتي ميديا​ الكثير من الإحتفالات خلال الموسم المقبل. وجاء في بيان صادر عن الفورمولا 1: “ماضينا يغذي مستقبلنا والشعار الجديد يحتفل بإنجاز تاريخي بينما نتطلع إلى الأمام أيضًا. الاحتفال بمرور 70 عامًا هو جعل الماضي جزء من الحاضر”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
لغات متعددة
إغلاق