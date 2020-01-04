الراجحي : عامل الارض سيعزز من فرص حصولي على لقب رالي داكار

اكد السائق السعودي ​يزيد الراجحي​ على جهوزيتهم لرالي دكار ​السعودية​ الذي ينطلق يوم الأحد 5 كانون الثاني /يناير ويستمر لغاية 17 منه .

وسيُشارك الراجحي في الرالي في سيارة تويوتا هايلوكس رباعية الدفع برفقة ملاحه الروسي ​كونستانتين جيلتسوف​.

واشار الراجحي الى ان اقامة الرالي في بلده وبين جمهورهم سيُشكل دافع إضافي للفوز بالرالي رغم الضغوطات عليه.

واضاف انهم استعدوا جيدا لهذا الرالي طوال 2019 وادخلوا في السيارة جميع التعديلات الضرورية كما تم التدرب مع أفراد الفريق على حل المفاجآت التي ستعترضهم بأسرع وقت خاصة انه رالي صحراوي طويل يمتد لآلاف الكيلومترات من اجل الفوز .