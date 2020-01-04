جنسن باتون سعيد بعائلته في بداية العام

نشر بطل العالم السابق للفورمولا 1 ​جنسن باتون​ هذه الصورة على حسابه الرسمي على إنستغرام وهي تُظهره مه زوجته التي تحمل مولودهما الحديث هندريكس الذي ولد في تموز الماضي. وعنون باتون الصورة: “العام 2020 بدا بشكل جيّد. احب كثيرًا عائلتي الصغيرة”.

يُذكر ان باتون كان قد فاز ببطولة العالم للفورمولا 1 في عام 2009 مع فريق براون جي بي وهو يقود حاليًا في بطولة ​سوبر فورمولا​ اليابانية ويُشارك غالبًا في مسابقات الركض والسباحة والدراجات الهوائية.