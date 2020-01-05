رالي داكار: زالا يحقق المفاجأة ويحسم المرحلة الاولى

حسم السائق الليتواني فايدوتاس زالا المرحلة الأولى من سباق ​رالي داكار​ الذي يقام لاول مرة في السعودية ليتصدر الترتيب العام بشكل مفاجىء للجميع.

القطري ناصر ​العطية​ انهى المرحلة الاولى في المركز الرابع بوقت ثلاث ساعات و24 دقيقة و37 ثانية مقابل ثلاث ساعات و19 دقيقة وأربع ثوان لليتواني زالا الفائز بالمرحلة.

من جانبه الإسباني فرناندو ألونسو بطل الفورمولا وان السابق احتل المركز 11 بفارق 15 دقيقة و27 ثانية عن المتصدر.

صاحبا المركز الثاني والثالث كانا الفرنسي ستيفان ​بيترهانسل​ والإسباني كارلوس ساينز بفارق أكثر من دقيقتين عن زالا.