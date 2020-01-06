توبي برايس يتصدر المرحلة الاولى من رالي داكار عن فئة الدراجات

انهى سائق الدرجات الاسترالي ​توبي برايس​ المرحلة الاولى من سباق ​رالي داكار​ 2020 في المركز الاول، توبي الذي يقود دراجة KTM تابعة لفريق ريد بل سجل اسرع زمن بثلاث ساعات 21 دقيقة و 33 ثانية على الرغم من تعرضه لعقوبة لمدة دقيقتين، متفوقاً على سائق دراجة هوندا الاميركي ريكي برابيك الذي يقود لصالح شركة مونستر اينيرجي بفارق 5 ثوان فقط. ليكون ترتيب السائقين العشرة الاوائل على الشكل التالي:

توبي برايس

ريكي برابيك

ماتياس والكنر

كيفين بينافيديس

سام ساندرلاند

بابلو كوينتانيلا

خوان باريدي بورت

لوسيانو بينافيديس

اندرو شورت

ادريان فان بيفيرين