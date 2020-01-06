توبي برايس يتصدر المرحلة الاولى من رالي داكار عن فئة الدراجات

انهى سائق الدرجات الاسترالي توبي برايس المرحلة الاولى من سباق رالي داكار 2020 في المركز الاول، توبي الذي يقود دراجة KTM تابعة لفريق ريد بل سجل اسرع زمن بثلاث ساعات 21 دقيقة و 33 ثانية على الرغم من تعرضه لعقوبة لمدة دقيقتين، متفوقاً على سائق دراجة هوندا الاميركي ريكي برابيك الذي يقود لصالح شركة مونستر اينيرجي بفارق 5 ثوان فقط. ليكون ترتيب السائقين العشرة الاوائل على الشكل التالي:
توبي برايس
ريكي برابيك
ماتياس والكنر
كيفين بينافيديس
سام ساندرلاند
بابلو كوينتانيلا
خوان باريدي بورت
لوسيانو بينافيديس
اندرو شورت
ادريان فان بيفيرين