كارلوس ساينز في زي الملك

نشر سائق الفورمولا 1 في فريق ​مكلارين​ ​كارلوس ساينز​ هذه الصورة على حسابه الرسمي على إنستغرام وهي تُظهره يضع لحية كبيرة ويرتدي تاجًا على رأسه. وعنون ساينز الصورة: “لو كنت ملكًا، أي من الثلاثة تحب ان تكون؟ أتمنى أن تكون قد إتخذت القرار المناسب”. ويقصد ساينز بذلك المجوس الثلاث المذكورين في الكتب الدينية.

تجدر الإشارة ان ساينز الإسباني كان قد انهى موسم 2019 في المركز السادس في ترتيب بطولة السائقين في الفورمولا 1 وهي نتيجة ممتازة له مقارنة بقدرات سيارته.