كاسال في المركز الاول من المرحلة الاولى لرالي داكار في فئة الدرجات الرباعية

انهى سائق الدرجات التشيلي ايغناكو كاسال المرحلة الاولى من سباق رالي داكار 2020 في المركز الاول، توبي الذي يقود دراجة رباعية تابعة لفريق كاسال رايسينغ سجل اسرع زمن باربع ساعات 17 دقيقة و 31 ثانية ، متفوقاً على سائق دراجة البولندي رافال سونيك الذي يقود لصالح شركة سونيك بفارق 5 دقائق و36 ثانية وبزمن اربع ساعات 23 دقيقة و 13 ثانية. ليكون ترتيب السائقين العشرة الاوائل على الشكل التالي:
ايغناكو كاسال
رافال سونيك
جيوفاني اينريكو
مانويل اندوخار
سيمون فيتس
توكاس كوبينا
رومان دوتو
اليكساندر جيرو
توني فينغوت
ليوناردو مارتينيز