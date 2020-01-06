كاسال في المركز الاول من المرحلة الاولى لرالي داكار في فئة الدرجات الرباعية

انهى سائق الدرجات التشيلي ​ايغناكو كاسال​ المرحلة الاولى من سباق ​رالي داكار​ 2020 في المركز الاول، توبي الذي يقود دراجة رباعية تابعة لفريق كاسال رايسينغ سجل اسرع زمن باربع ساعات 17 دقيقة و 31 ثانية ، متفوقاً على سائق دراجة البولندي رافال سونيك الذي يقود لصالح شركة سونيك بفارق 5 دقائق و36 ثانية وبزمن اربع ساعات 23 دقيقة و 13 ثانية. ليكون ترتيب السائقين العشرة الاوائل على الشكل التالي:

ايغناكو كاسال

رافال سونيك

جيوفاني اينريكو

مانويل اندوخار

سيمون فيتس

توكاس كوبينا

رومان دوتو

اليكساندر جيرو

توني فينغوت

ليوناردو مارتينيز