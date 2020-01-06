غازلي على راس مبنى إمباير ستايت

نشر سائق الفورمولا 1 في فريق ​تورو روسو​ ​بيار غازلي​ هذه الصورة على حسابه الرسمي على إنستغرام وهي تُظهره مع حبيبته وهما في اعلى طابق في مبنى إمباير ستايت الشهير في مدينة نيويورك. وعايد غازلي الذي هو من الجنسية الفرنسية الجميع بالسنة الجديدة. يُذكر ان غازلي كان قد بدا موسم 2019 في فريق رد بُل لكنه خسر مقعده في منصف الموسم لصالح السائق الكسندر البون وتمة إعادته الى فريق تورو روسو الذي هو الشقيق الأصغر لرد بُل. على الرغم من ذلك تمكن غازلي من تحقيق نتيجة ممتازة له في سباق البرازيل جيث انه حل في المركز الثاني.