ريكياردو يطلب الدعم من اجل استراليا

طلب الأسترالي سائق الفورمولا 1 في فريق رينو دانيال ريكيادو من يستطيع ان يساعد بلده في محنته الحالية. وتمر البلاد حاليًا في موجة سيئة من الحرائق الكبيرة للغابات. وقال ريكياردو:” ان استراليا تعاني من حرائق الغابات المدمرة. أي شخص يستطيع التبرع ارجوه ان يقوم بذلك. هناك الصليب الأحمر الأسترالي، وهناك مؤسسة “وايرز” التي تعنى بالحياة البرية، أنا متأكد من أن هناك مؤسسات أخرى ولكنني تبرعت انا اليهما، لذا من فضلكم ساعدوا إذا استطعتوا”. وأعلن ريكياردو انه سيوقّع البدلة التي إرتداها في سباق أستراليا في 2019 وسوف يعرض بيعها من اجل جمع التبرعات.