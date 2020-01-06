فاندورن ينجو من اول رحلة تزلج له

نشر سائق ​الفورمولا إي​ في فريق ​مرسيدس​ ​ستوفل فاندورن​ هذه اصورة على حسابه الرسمي على إنستغرام وهي تُظهره يتزلج. وعنون فاندورن الصورة: “لقد نجوت من اول رحلة تزلج لي. الآن حان الوقت لإستبدال المنحدرات بحلبات السباق”. يُذكر ان فاندورن هو سائق فورمولا 1 سابق ولقد قاد لفريق مكلارين لموسمين.

يُذكر ان فاندورن كان قد بدا مسيرته في الفورمولا إي في موسم 2018 – 2019 وقاد لفريق HWA Racelab ولقد إنتقل الى فريق مرسيدس في موسم 2019 – 2020 وهو يقو الى جانب بطل الفورمولا 2 نيك دي فرايز.