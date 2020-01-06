بوتاس يتحدث عن قوة سيارة مرسيدس

تحدث سائق الفورمولا 1 ​فالتيري بوتاس​ عن قوة سيارته ​مرسيدس​ التي تمكن من خلالها من إحتلال المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين في موسم 2019. وقال وتاس: “أعتقد ميكانيكيا ومن ناحية ديناميكة الهواء ومن حيث التمساك على المنعطفات هذه الأمور كانت قوة كبيرة بالنسبة لنا في عام 2019. وقد تمكنا أيضًا من حل العديد من المشكلات التي واجهناها في المنعطفات البطيئة. على سبيل المثال، كان سباق موناكو صعبًا علينا من قبل، لكننا الآن قادرون على المنافسة هناك أيضًا. من ناحية اخرى اعتقد انه علينا العمل من اجل زيادة قوة محركنا الذي ليس يقوة محركات منافيسنا في البطولة”.