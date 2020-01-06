لاندو نوريس في الزي العربي

نشر سائق الفورمولا 1 في فريق ​مكلارين​ ​لاندو نوريس​ هذه الصور على حسابه الرسمي على إنستغرام وهي تُظهره مع اصدقاء له في الإمارات وهو يرتدي الزي العربي. وعنون نوريس الصور: “ذهبت في رحلة، التقيت بناس جدد، ورأيت حيوانات جديدة”.

يُذكر ان موسم 2019 كان الأول لنوريس في الفورمولا 1 حيث انه كان يقود في 2018 في بطولة الفورمولا 2. ولقد حل نوريس الذي هو إنكليزي في المركز ال11 في ترتيب بطولة السائقين في موسم 2019 برصيد 49 نقطة تمكن من جمعها في مشاركته في 21 سباق.