الونسو سعيد بأدائه في رالي داكار

عبّر سائق فريق تويوتا فرناندو الونسو عن سعادته بادائه في اليوم الأول من رالي دكار الذي يُقام حاليًا في السعودية. ونشر الونسو هذه الصورة على حسابه الرسمي على إنستغرام وهي تظُهره في سيارته ومع مساعده. وعنون الإسباني الصورة: “يوم اول جيد لي، الأفضل سيأتي لاحقًا”.
تجدر الإشارة ان الونسو سائق فورمولا 1 سابق ولقد تمكن من الفوز باللقب في موسمي 2005 و2006 حين كان يقود وقتها لفريق رينو. وإعتزل الفورمولا 1 في نهاية موسم 2018 وإنتقل الى بطولة التحمل العالمية وتمكن من الفوز بها مع فريقه الياباني تويوتا.
عبّر سائق فريق تويوتا فرناندو الونسو عن سعادته بادائه في اليوم الأول من رالي دكار الذي يُقام حاليًا في السعودية. ونشر الونسو هذه الصورة على حسابه الرسمي على إنستغرام وهي تظُهره في سيارته ومع مساعده. وعنون الإسباني الصورة: “يوم اول جيد لي، الأفضل سيأتي لاحقًا”.