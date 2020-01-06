الونسو سعيد بأدائه في رالي داكار

عبّر سائق فريق ​تويوتا​ ​فرناندو الونسو​ عن سعادته بادائه في اليوم الأول من ​رالي دكار​ الذي يُقام حاليًا في السعودية. ونشر الونسو هذه الصورة على حسابه الرسمي على إنستغرام وهي تظُهره في سيارته ومع مساعده. وعنون الإسباني الصورة: “يوم اول جيد لي، الأفضل سيأتي لاحقًا”.

تجدر الإشارة ان الونسو سائق فورمولا 1 سابق ولقد تمكن من الفوز باللقب في موسمي 2005 و2006 حين كان يقود وقتها لفريق رينو. وإعتزل الفورمولا 1 في نهاية موسم 2018 وإنتقل الى بطولة التحمل العالمية وتمكن من الفوز بها مع فريقه الياباني تويوتا.