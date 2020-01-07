سيروتكين: عودتي للفورمولا 1 مستبعدة

اعترف سائق فريق ​ويليامز​ السابق ​سيرغي سيروتكين​ بأنه من غير المرجح أن يتنافس مرة أخرى في الفورمولا 1 لكنه يعترف بأن الحلم ما زال قائماً. وكان الروسي قد فقد مقعده في في نهاية عام 2018، وفي العام الماضي شغل منصب سائق الاحتياط في كل من فريقي رينو ومكلارين. وقال سيروتكين عن عودته للفورمولا 1: “أنا افهم أن هذا صعب للغاية. أحلم به وما زلت أعتقد أن لدي امور لأقدمها، لكن للأسف هذا أمر مستبعد جدًا”. تجدر الإشارة ان الوصول للفورمولا 1 اصبح صعبًا للغاية على السائقين الشباب الذي عليهم تأمين كميات مالية كبيرة من خلال رعاتهم الرسميين لتحقيق ذلك.