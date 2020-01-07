منظم سباق المانيا: على الفورمولا 1 تحديد ما هو مهم لها

ستغيب ​جائزة المانيا الكبرى​ عن موسم 2020 في الفورمولا 1 بعد عدم توصلها لإتفاق مع المالك التجاري لهذه الرياضة شركة ليبرتي ميديا. من جهته تكلمّ منظم السباق ​يورن تيسك​ وعبّر عن خيبة امله مما يحصل في الفورمولا 1 وقال الى motorsport-total.com :” ألمانيا بلد ذو تقاليد عريقة في رياضة السيارات ولديه اتحاد قوي ونوادي السيارات، وانا لا أعتقد أن منظمو الجوائز الكبرى الآخرى يعتمدون بشكل كامل على مبيعات التذاكر كما يتوجّب علينا القيام به. أنا لا أقول إننا نحتاج إلى دعم ، لكن لا ينبغي أن يكون كل الحمل علينا حين يتعلق الأمر بملايين اليورو. بالنسبة للفورمولا 1 يجب أن يقرروا مدى أهمية الحلبات التاريخية بالنسبة لهم ومدى استعدادهم للتسوية في تحديد رسوم السباقات”.