بيريز: نريد الحلول في المركز الرابع في 2020

أكّد سائق الفورمولا 1 ​سرجيو بيريز​ ان الهدف الاساسي لفريقه ​رايسنغ بوينت​ في موسم 2020 سيكون الحلول في المركز الرابع في ترتيب بطولة الصانعين. وقال ساينز الى Auto Motor und Sport: “لم نحسّن السيارة في الموسم الماضي بالقدر الذي اردناه لأننا تأخرنا في تصميمها منذ البدء وكان لدينا الكثير من الأمور لنلحق بها. لكننا في المقابل بذلنا الكثير من الجهد في سيارة عام 2020. أعتقد أن هذا يمكن أن يكون الموسم الأول تحت القيادة الجديدة للفريق حيث يمكننا أن نكون أقوياء للغاية. نريد إحتلال المركز الرابع في البطولة، هذا هو هدفنا الرئيسي”.