تيرانوفا: سباقنا جيد ولكن صعب للغاية

دخل سائق الدراجات النارية ​روس برانش​ تاريخ ​رالي داكار​ من أوسع أبوابه عندما أصبح أول متسابق من ​بتسوانا​ يفوز بإحدى مراحل السباق الأكثر تحدياُ في العالم بعدما أنهى المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2020 «الوجه – نيوم» في المركز الأول.

وتفوق برانش على البريطاني ​سام سندرلاند​ الذي حل ثانياً متأخراً بفارق 00:01:24، بينما جاء التشيلي بابلو كوينتانيا ثالثاً بفارق 00:02:21 عن صاحب المركز الأول. وانطلقت المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية من الوجه في شمال غرب المملكة وانتهت في مدينة نيوم المستقبلية قرب الحدود مع مصر والأردن، وامتدت بمحاذاة ساحل البحر الأحمر بمسافة كلية تبلغ 393 كيلو متر، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت طولها 367 كيلو متر.

أما في فئة السيارات فقدم الجنوب أفريقي ​جينيال دي فيليي​ أداءً مثالياً لينهي المرحلة الخاصة في المركز الأول مستفيداً كذلك من الأخطاء الملاحية التي ارتكبها منافسوه، خصوصاً السائق السعودي يزيد الراجحي الذي كان مسيطراً على مجريات السباق حتى نقطة المراقبة الأخيرة، قبل أن يتقدم دي فيليي ويفوز بالمرحلة بفارق أربع دقائق عن أقرب منافسيه الأرجنتيني ​أورلاندو تيرانوفا​ متصدر الترتيب العام حالياً، بينما حل الشيخ خالد القاسمي ثالثاً.

وفي حديثه عقب انتهاء المرحلة الثانية، قال تيرانوفا: “كان السباق جيداً ولكن صعب للغاية. نافسنا بقوة منذ البداية ولكن انثقبت أحد إطاراتنا بعد 60 كيلو متر من الانطلاق ولذا بدأت في القيادة بحذرٍ أكبر. اعتقدت في لحظة ما أني أسير بالاتجاه الخاطئ عندما رأيت أحد السائقين يسير أمامي في الاتجاه المعاكس، ولذا قمت بالدوران وكلن ذلك خطأً كبيراً وخسرنا الكثير من الوقت لهذا السبب”.

وأنهى الراجحي المرحلة الثانية سابعاً في ترتيب المرحلة وتاسعاً في الترتيب العام، وقال في حديثه عقب السباق: “أضعنا الطريق مرة أخرى اليوم في آخر المرحلة، كما اضطررنا للتوقف ثلاث مرات لتغيير الإطارات. كان علينا أن نضغط بقوة لتعويض الوقت الضائع وبحمد الله استطعنا التقدم قليلاً، لكن لم أستطع العودة للمركز الأول مرة أخرى. لا تزال أمامنا فرصةً جيدة للوصول إلى المركز الأول، فالسباق في مراحله الأولى. أتمنى ألا يحدث ذلك معنا مرة أخرى لأن الضغط بقوة فيه خطورة”.