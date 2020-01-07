منظم سباق كندا يدافع عن مواطنه لانس سترول

دافع ​فرانسوا دومونتييه​ منظم السباق الكندي الذي يُقام على حلية جيل فيلنوف عن سائق فريق رايسنغ بويسنت ومواطنه ​لانس سترول​ الذي لم يقدم نتائج جية في 2019. وقال دومونتييه: “مشجعو الفورمولا 1 لا يمنحون الوقت للسائقين الشباب كي يكتسبوا الخبرة ويبدأوا في تسجيل النتائج الجيدة. ليس لديهم صبر مع لانس. لكن لا ينبغي أن ننسى أنه عندما اشترت مجموعة أبيه «الملياردير ​لورانس سترول​» فريق فورس إنديا فقد مر عام كامل من دون اي تطوير في سيارة الفريق على الإطلاق. لذلك فريقه لديه الكثير ليلحق من ناحية تطوير السياراة وهذا قد أثّر على أدائه”.