منظم سباق كندا يدافع عن مواطنه لانس سترول

دافع فرانسوا دومونتييه منظم السباق الكندي الذي يُقام على حلية جيل فيلنوف عن سائق فريق رايسنغ بويسنت ومواطنه لانس سترول الذي لم يقدم نتائج جية في 2019. وقال دومونتييه: “مشجعو الفورمولا 1 لا يمنحون الوقت للسائقين الشباب كي يكتسبوا الخبرة ويبدأوا في تسجيل النتائج الجيدة. ليس لديهم صبر مع لانس. لكن لا ينبغي أن ننسى أنه عندما اشترت مجموعة أبيه «الملياردير لورانس سترول» فريق فورس إنديا فقد مر عام كامل من دون اي تطوير في سيارة الفريق على الإطلاق. لذلك فريقه لديه الكثير ليلحق من ناحية تطوير السياراة وهذا قد أثّر على أدائه”.