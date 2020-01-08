رالي داكار : ساينز بطل المرحلة الثالثة..وخروج الاماراتي خالد القاسمي

تصدر الإسباني ​كارلوس ساينز​ المرحلة الثالثة “نيوم” في فئة السيارات من ​رالي داكار السعودية 2020​ ليواصل تصدره للترتيب العام فيما جاء القطري ​ناصر العطية​ ثانيا والبولندي ​جاكوب بريغونسكي​ ثالثاً .

كما شهدت هذه المرحلة خروج السائق الإماراتي الشيخ ​خالد القاسمي​ من السباق بعد انقلاب سيارته عدة مرات علما انه كان يحتل المركز الثامن في الترتيب لتنتهي مغامرته في الرالي مبكرا .

كذلك اضطر السائق الروسي ​فلاديمير فاسيليف​ للخروج من السباق بعد تعرض سيارته للاحتراق ولكنه خرج سالماً هو وملاحه.

كما انهى السائق السعودي ​ياسر سعيدان​ المرحلة الثالثة في المركز الرابع فيما جاء يزيد الراجحي سادساً ليتقدم في الترتيب العام الى المركز الرابع بينما أصبح سعيدان في المركز الحادي عشر.