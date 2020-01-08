رالي داكار : ساينز بطل المرحلة الثالثة..وخروج الاماراتي خالد القاسمي

تصدر الإسباني كارلوس ساينز المرحلة الثالثة “نيوم” في فئة السيارات من رالي داكار السعودية 2020 ليواصل تصدره للترتيب العام فيما جاء القطري ناصر العطية ثانيا والبولندي جاكوب بريغونسكي ثالثاً .
كما شهدت هذه المرحلة خروج السائق الإماراتي الشيخ خالد القاسمي من السباق بعد انقلاب سيارته عدة مرات علما انه كان يحتل المركز الثامن في الترتيب لتنتهي مغامرته في الرالي مبكرا .
كذلك اضطر السائق الروسي فلاديمير فاسيليف للخروج من السباق بعد تعرض سيارته للاحتراق ولكنه خرج سالماً هو وملاحه.
كما انهى السائق السعودي ياسر سعيدان المرحلة الثالثة في المركز الرابع فيما جاء يزيد الراجحي سادساً ليتقدم في الترتيب العام الى المركز الرابع بينما أصبح سعيدان في المركز الحادي عشر.